Барнаул, 28 декабря, 2021, 13:35 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территории Алтайского края построили 974 тысячи квадратных метров жилых домов, что на 15,1% больше, чем в 2020 году. Это максимальный показатель по вводу жилья в регионе начиная с 1991 года. Об этом 28 декабря сообщает официальный сайт региона со ссылкой на предварительные данные министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края.

Строительство жилья

Более половины от общего объема ввода жилья представлено многоквартирными домами. Алтайские строители в 2021 году ввели в эксплуатацию более 555 тысяч квадратных метров, что составляет 57% от общего ввода по краю и на 20,1% больше уровня прошлого года.

Доля индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае по итогам года составила около 43%. Индивидуальные застройщики за счет собственных и заемных средств построили свыше 419 тысяч квадратных метров жилых домов. На сегодняшний день годовой объем вводимого в регионе жилья на 16,6% больше планового показателя, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, проектом бюджета предусматривается развитие Алтайского края, строительство дорог и жилья в регионе, модернизация ЖКХ. Еще один важнейший акцент — повышение уровня жизни людей.

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