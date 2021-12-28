Салехард, , 13:34 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе в 2021 году крупнейший производитель рыбной продукции «Салехардский комбинат» вошел в реестр предприятий Таможенного Союза и получил право поставлять рыбную продукцию на экспорт. Об этом ИА REGNUM заявил директор департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

Копчёная рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, первая партия в 19 тонн рыбных консервов отправилась в Казахстан, а совсем скоро рыбная продукция пойдет в Белоруссию, Киргизию и Армению. Экспортный потенциал рыбной продукции ЯНАО оценивается в 240 тонн или 1 млн банок консервов в год.

Добавим, что в ЯНАО переработкой рыбы занимаются семь предприятий мощностью около 4000 тонн продукции в год. Загруженность их мощностей составляет 75%. В ассортименте охлажденная, мороженая, копченая, вяленая, соленая рыба, кулинария и консервы. Рыбная продукция поставляется в школы и детские сады автономного округа, уточнил Югай.