Магас, 28 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Ингушетии вынесен приговор местной жительнице, которая занималась бизнесом. Являясь руководителем компаний «Каравелла», «Гром» и «Швея», она совершила аферу с выплатами по беременности, похитив более 4 млн рублей у Фонда социального страхования, сообщили 28 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В 2018 году глава фирм внесла в отчетные документы для ФСС заведомо ложные сведения о якобы наступлении страховых случаев по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на несуществующих сотрудников. Денежные средства, перечисленные на счет организаций, злоумышленница использовала по своему усмотрению.

Суд учел наличие у подсудимой несовершеннолетних детей и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Предусмотрена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

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