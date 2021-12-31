Москва, 1 января, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о федеральном реестре турагентств, нарушение норм предполагает штрафы, сообщает ИА REGNUM.

Fas.gov.ru Штраф

Закон обязывает все российские турагентства войти в единый федеральный реестр, который будет вести Ростуризм. Работа без членства в реестре повлечет за собой административную ответственность. Данные о турагентствах в реестр должны будут вносить те туроператоры, чей продукт они продают.

Прописана обязанность туроператора отвечать по обязательствам зарегистрированных в реестре турагентов, в случае если те прекратили свою деятельность, обанкротились или по другим причинам не могут предоставить туристам услуги, предусмотренные ранее заключенным договором.

Исключение сведений о турагенте из реестра, прекращение его полномочий по продвижению и реализации турпродукта не прекращает действие ранее заключенных договоров. Также и туроператор в этом случае не освобождается от обязанности обеспечить туристам услуги по договору.

Вводятся штрафы за невнесение туроператором сведений о турагенте, осуществляющем продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в единый федеральный реестр турагентов, субагентов, внесение сведений о турагенте в реестр турагентов с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ, либо внесение в реестр турагентов недостоверных данных. Штраф составит до 100 тыс. рублей.

Такой же штраф грозит за невнесение турагентом сведений о субагенте, осуществляющем продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, в реестр турагентов.

Штраф до 100 тыс. рублей вводится и за осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской деятельности.