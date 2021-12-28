Москва, 28 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу исполнил мечту подростка из Владимирской области в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний». Мальчик поднялся в небо на военном вертолёте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев после состоявшегося 28 декабря селекторного совещания доложил министру обороны, что по его поручению мечта Кирилла Ушакова из Гороховца исполнилась. Этому помогли летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа, базирующейся на аэродроме «Семязино» во Владимире.

«Сейчас Кирилл находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями», — сказал Мизинцев.

Кирилл полетал на военном вертолёте вместе со своей шестилетней сестрой Алисой. По видеосвязи мальчик рассказал министру обороны о своём полете, об осмотре боевых самолётов на аэродроме, о посещении лётной столовой и подарках. Шойгу поздравил мальчика и его семью с Новым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, благотворительная акция «Елка желаний» началась 15 ноября 2021 года, завершится она 28 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин ранее исполнил мечту 5-летнего мальчика из Бурятии — он побывал в роли пожарного.

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