Минск, 28 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Создание легкого многоцелевого гранатометного комплекса «Сапфир» завершено специалистами белорусского оборонно-промышленного комплекса. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«24 декабря одно из предприятий оборонного сектора экономики успешно завершило опытно-конструкторскую работу по созданию легкого многоцелевого гранатометного комплекса «Сапфир» с тандемной боевой частью», — говорится в сообщении.

Также указывается, что одним из преимуществ нового гранатомета является то, что его газодинамика «позволяет, в отличие от многих других ручных гранатометов, использовать «Сапфир» даже в небольших помещениях».

Кроме того, указывается, что использование созданного предприятием программируемого электронного взрывателя позволяет программировать взрыв боеприпаса на траектории движения для поражения цели «за преградой» или «в укрытии».

Помимо этого, отмечается, что у нового комплекса имеется много вариантов компоновки, которая позволяет вести одиночную и быструю последовательную при совмещении нескольких транспортно-пусковых контейнеров в кластер стрельбу.

«Итоговые полевые испытания подтвердили соответствие изделия расчетным техническим характеристикам», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новую партию модернизированных российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» намерена приобрести Белоруссия.