Екатеринбург, 28 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. На ремонт школ в Свердловской области в 2022 и 2023 годах потратят 981 млн рублей. Эту сумму выделят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в департаменте информполитики региона.

Stolica-s.su Субсидии

С помощью субсидии планируют провести ремонт в 32 школах. Из них 29 отремонтируют уже в 2022 году. Деньги на капремонт выделят в рамках программы «Развитие образования». Как распределят сумму по объектам пока неизвестно.

Отметим, ранее Правительство России одобрило заявку свердловских властей на софинансирование строительства школ на Среднем Урале. На эти цели регион получит 1,1 млрд рублей.