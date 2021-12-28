Нижневартовск, Югра, 28 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) руководитель нефтяной компании заплатит штраф в 20 млн рублей за дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Установлено, что генеральный директор ООО «НефтеСервис» в 2015–2016 годах передала взятку в два миллиона рублей начальнику управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижневартовску за общее покровительство и непроведение проверок в отношении предприятия. По факту было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

Гендиректор ООО «НефтеСервис» оштрафована на 20 млн рублей по решению суда. Также ей придётся ответить по уголовному делу по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

В отношении начальника управления ПФР по Нижневартовску возбуждено уголовное дело по и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гендиректор ООО «НефтеСервис» пыталась скрыться от следствия и была объявлена в международный розыск. Она задержана 27 октября 2021 года в городе Сочи.