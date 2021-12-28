Москва, , 13:27 — REGNUM В праздничные дни в Москве продолжат работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования, сообщила 28 декабря вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Вакцинация

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По её словам, прививки и тесты будут проводить в дни новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. График работы — с 11:00 до 18:00. Выходным будет только 1 января, когда традиционно наблюдается спад посещений.

В московских поликлиниках вакцинация по записи будет проводиться со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00. При этом 31 декабря и 1 января объявили выходными днями.