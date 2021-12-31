Москва, 1 января, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, согласно которому от уплаты НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах одного МРОТ, которые были получены в рамках мер господдержки в связи с COVID-19, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Предполагается, что льгота будет предоставляться однократно тем граждан, которые работают на предприятиях и в НКО, получающих субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией.

Кроме того, от НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученные в результате участия в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях организациями от НКО, которые учреждены в соответствии с указами президента.

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