Мурманск, 28 декабря 2021, 13:26 — REGNUM В Мурманской области на получение бесплатного участка земли, выделяемого по программе «Гектар Арктики», подано 3100 заявлений. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, передает корреспондент ИА REGNUM.
Наибольшее количество участков в регионе предоставлено на территории Кольского района, в районе Серебрянских ГЭС, Апатитов.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Мурманской области отдали под бесплатные «Гектары Арктики» более 731 га, что составляет более 5% территории области.