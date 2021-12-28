Мурманск, , 13:26 — REGNUM В Мурманской области на получение бесплатного участка земли, выделяемого по программе «Гектар Арктики», подано 3100 заявлений. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Была проведена огромная работа, мы очень тщательно отбирали земли, доступные для предоставления, думаю, этим обусловлена популярность программы среди северян. Мурманская области лидирует по числу заявок — подано уже больше 3100. Более 1200 участков уже предоставлены, то есть каждый третий», — отметила вице-губернатор.

Наибольшее количество участков в регионе предоставлено на территории Кольского района, в районе Серебрянских ГЭС, Апатитов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мурманской области отдали под бесплатные «Гектары Арктики» более 731 га, что составляет более 5% территории области.