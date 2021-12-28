Кызыл, 28 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг 28 декабря принял участие в ежегодной всероссийской акции «Ёлка желаний». Акция проходит в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Глава Тувы принял участие в акции «Ёлка желаний»

О своих мечтах и желаниях на бумажных шарах, развешанных на елке в здании правительства могут написать как дети, так и взрослые. Последнее стало нововведением этого года.

Руководитель региона снял с ёлки три шарика. На одной из них 12-летняя школьница из села Ильинка Каа-Хемского района попросила новый спортивный костюм для занятий лёгкой атлетикой. 14-летняя школьница из Кызыла мечтает о поездке в Санкт-Петербург и посещении Эрмитажа, а 63-летняя кызылчанка — о тёплом жилете.

Владислав Ховалыг уже пообещал исполнить желания. 30 декабря он намерен встретиться с горожанами лично.

«Рад побыть в роли Деда Мороза и исполнить желание жителей нашей республики. Приглашаю всех неравнодушных граждан к участию в этой замечательной акции. Ничто не сравнится с улыбками на лицах наших детей, дедушек и бабушек», — отметил он.

Добавим, что в акции приняли участие и члены правительства Тувы, а всего они исполнят 46 желаний.