Сана, 28 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Международный аэропорт Саны временно возобновляет работу для приёма гуманитарных грузов. Об этом сообщает йеменских телеканал Belqees-TV.

المصور أنس الحاج Сана

По данным журналистов, аэропорт ранее был закрыт из-за непрекращающихся бомбардировок ВВС Саудовской Аравии.

В управлении гражданской авиации Йемена, которое контролируется повстанцами, заявили, что местные власти санкционировали возобновление поставок грузов ООН в Сану после того, как службам аэропорта удалось устранить неисправности в устройствах связи и навигации.

При этом повстанцы подчеркнули, что не могут гарантировать длительную непрерывную работы техники из-за её крайнего износа, и призвали ООН помочь с доставкой новых систем связи.

Ранее силы Международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию авиаударов по аэропорту Саны. Согласно официальной позиции саудовских властей, аэропорт используется как пусковая площадка для запуска баллистических ракет.