Чита, , 13:23 — REGNUM Сотрудники ОМВД России по Борзинскому району Забайкалья и «полицейский Дед Мороз» исполнили мечту маленького Захара — рассказали и показали, как работает инспектор ДПС. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Дед Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

Свой шестой день рождения ребёнок отметил вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Захар хочет стать инспектором ДПС, поэтому попросил у Деда Мороза посидеть в настоящей патрульной машине.

Мальчика нарядили в форму сотрудника ГИБДД с лейтенантскими погонами, а затем провели экскурсию в отделе полиции и музее. Затем посадили именинника в патрульную машину и показали, как включаются специальные звуковые и световые сигналы.

К поздравлениям присоединились родители Захара, они оба служат в транспортной полиции и поддерживают желание сына продолжить семейную династию полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года сотрудники ОМВД России по Забайкальскому району в рамках Всероссийской ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили с Новым годом воспитанников детского реабилитационного центра «Подросток».

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