Тбилиси, 28 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Жителям Грузии старше 50 лет, которые сделают прививку от COVID-19, начнут выплачивать единовременно по 200 лари (около $65). Об этом 28 декабря сообщил на брифинге глава оперативного штаба координационного совета Гергий Гибрадзе.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

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«Будет продлена программа поощрения, которая подразумевает начисление 200 лари для лиц старше 60 лет. Есть ещё одна новость. Возрастной барьер программы снизился до 50 лет», — сказал Гибрадзе.

Он сообщил, что средства из бюджета на поощрительные выплаты выделили в нужном объёме, чтобы деньги получили все, кто согласится на прививку.

Напомним, программу выплат по 200 лари жителям Грузии старше 60 лет начала действовать с 8 ноября. Изначально предполагалась, что она продлится до 31 декабря. Как ранее сообщил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, этим воспользовались десятки тысяч граждан. Программа помогла немного нарастить темпы вакцинации, которые в Грузии сильно упали в сентябре.