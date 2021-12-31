Москва, 1 января, 2022, 01:40 — ИА Регнум. С 1 января в России действует единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сообщает ИА REGNUM.

Зимняя тайга

В новый вариант перечня включены отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми и Тува; Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского и Приморского краев; Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской и Тюменской областей; а также Ханты-Мансийского автономного округа. При этом полностью в него вошли Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Камчатский край.

Список необходим, в первую очередь, для того, чтобы проживающие в условиях Крайнего Севера люди получали установленные законами льготы и надбавки.