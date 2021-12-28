Куала-Лумпур, 28 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Малайзия запросила $3 млн у климатического фонда Организации Объединенных Наций для разработки национального плана по борьбе с изменением климата, сообщает Republika.

Straitstimes.com Наводнение в Малайзии

В министерстве окружающей среды Малайзии заявили, что план будет сосредоточен на таких областях, как водные ресурсы, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, включая здравоохранение, лесное хозяйство и инфраструктуру.

Правительство Малайзии потратило 9,8 млрд ринггитов на проекты по смягчению последствий наводнений, такие как строительство водных преград, водосборных бассейнов и углубление рек.

Напомним, проливные дожди вызвали сильное наводнение в Малайзии, в результате которого погибли по меньшей мере 48 человек.