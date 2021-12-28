Элиста, , 13:22 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 15 заражений коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 28 декабря. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в стационарах лечение получают 115 ковид-пациентов. В тяжёлом состояние остаются 14 человек, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Режим домашней изоляции соблюдают 284 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 33 966 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 387 пациентов.

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