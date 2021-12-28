Краснодар, 28 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Полиция Краснодара начала проверку инцидента с нападением неизвестных мужчин на пенсионерку. Проверку проводят по поступившему заявлению.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, действиям и участникам инцидента будет дана правовая оценка», — цитируют РИА Новости представителя полиции.

В пабликах соцсетей 28 декабря появилось видео, на котором между пожилой женщиной и двумя мужчинами происходит конфликт — один из них выражается нецензурно в адрес пенсионерки, а второй начинает наносить ей удары, от которых она падает. Пользователи соцсетей уточняют, что участники конфликта — коммунальщики, которые спиливали деревья. Поводом к агрессии стал вопрос пенсионерки о наличии порубочного билета. Известно, что пострадавшая обратилась в полицию и к медикам.