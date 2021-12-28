Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM За последние сутки в Петербурге госпитализировали 224 пациента с COVID-19, что на 41 человека меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 28 декабря в городском оперативном штабе.

Госпитализация Иван Шилов

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В ковидных больницах города в настоящее время находится 5971 человек с ковидом, это на 15 человек меньше, чем сутками ранее. За 27 декабря из стационаров выписали по выздоровлению 75 человек (-81 к уровню предыдущих суток). В реанимационных палатах коронавирусных отделений лежат 598 пациентов (-6). К аппаратам ИВЛ подключены 330 пациентов (-3).

В Петербурге для коронавирусных больных развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коек составляет 39,66% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге получают 23 219 пациентов (-1087). На карантине находятся 2717 человек (+724), в обсерваторе осталось 16 человек человек (-64).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки снизился на 0,06 ед. и составляет 0,88 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 1802 новых случая коронавируса, выписали по выздоровлению 3182 человека, скончался 61 человек.

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