В калужской деревне мужчину убили табуреткой из-за любимой женщины
Село Хвастовичи, Калужская область, 28 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате бытового конфликта в деревне Фроловка Хвастовичского района 27 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.
Kaluga.sledcom.ru
Место преступления
По версии следствия, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, 62-летнему мужчине причинил табуреткой его 57-летний знакомый. Преступление произошло в доме погибшего. Причиной конфликта, вероятнее всего, стала общая знакомая соперников. Подозреваемый задержан.
По возбуждённому уголовному делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы, допрошены свидетели, расследование продолжается.