Село Хвастовичи, Калужская область, 28 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате бытового конфликта в деревне Фроловка Хвастовичского района 27 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, 62-летнему мужчине причинил табуреткой его 57-летний знакомый. Преступление произошло в доме погибшего. Причиной конфликта, вероятнее всего, стала общая знакомая соперников. Подозреваемый задержан.

По возбуждённому уголовному делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы, допрошены свидетели, расследование продолжается.