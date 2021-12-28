Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга нашли и задержали агрессивного водителя, который ударил бойца Росгвардии в лицо за замечание на дороге. Об этом 28 декабря проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ThePixelman Арест

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26 декабря в полицию поступило сообщение от 25-летнего военнослужащего Росгвардии. Он рассказал что во время дорожного конфликта на пересечении 7-й Красноармейской улицы и Измайловского проспекта неизвестный, двигавшийся на автомобиле Hyundai, ударил его в лицо кулаком. После чего злоумышленник с места происшествия скрылся.

«27 декабря около 16:00 мск у дома 58 по Садовой улице сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий установили и задержали водителя Hyundai. Им оказался 27-летний гражданин иностранного государства», — добавили в ведомстве.

В отношении мигранта составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По факту конфликта полиция проводит процессуальную проверку.