Москва, , 01:35 — REGNUM В феврале 2022 года вступает в силу закон о гарантированном доходе должника, сообщает ИА REGNUM.

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Должник сможет подать приставам заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. При наличии иждивенцев гражданин сможет попросить суд защитить от взыскания более значительную сумму.

Должники вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого эту сумму нельзя будет списывать. В расчёт примут региональный прожиточный минимум, если он больше общефедерального.

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Ограничение не касается исполнительных листов на взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также возмещение ущерба от преступления.

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