Москва, 1 января, 2022, 01:35 — ИА Регнум. В феврале 2022 года вступает в силу закон о гарантированном доходе должника, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубль

Должник сможет подать приставам заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. При наличии иждивенцев гражданин сможет попросить суд защитить от взыскания более значительную сумму.

Должники вправе обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счёт, с которого эту сумму нельзя будет списывать. В расчёт примут региональный прожиточный минимум, если он больше общефедерального.

Читайте также:Госдума приняла закон о запрете списывать социальные выплаты в счет долгов

Ограничение не касается исполнительных листов на взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также возмещение ущерба от преступления.