Киев, 28 декабря 2021, 13:28 — REGNUM Более 20 российских агентов, работавших на Украине под дипломатическим прикрытием, были разоблачены с 2014 года, утверждает Служба безопасности Украины (СБУ). Такое сообщение опубликовано 28 декабря на сайте ведомства.

Рене Магритт. Шпион. 1928
Рене Магритт. Шпион. 1928

За указанный период более 30 агентурных сетей нейтрализовано в различных регионах Украины, разоблачённые сотрудники российской разведки объявлены персонами нон грата, отметили в СБУ.

«Разоблачены более 20 сотрудников российской разведки, которые работали на Украине под видом российских дипломатов», — указано в сообщении.

Кроме того, утверждают в ведомстве, более 250 человек приговорены за это время к разным срокам лишения свободы за преступления против государственной безопасности Украины. В их числе — «лидеры и участники вооружённых формирований», действовавших на Донбассе.

Агентурные сети ФСБ России, утверждают в СБУ, действовали в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Черниговской, Луганской и Херсонской областях, но были обезврежены.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря ФСБ России задержала на территории страны троих агентов украинских спецслужб. Эти люди в том числе готовили теракты в РФ.

Читайте также: Задержанный агент разведки Украины признался в подготовке теракта в России