Киев, 28 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Более 20 российских агентов, работавших на Украине под дипломатическим прикрытием, были разоблачены с 2014 года, утверждает Служба безопасности Украины (СБУ). Такое сообщение опубликовано 28 декабря на сайте ведомства.

Рене Магритт. Шпион. 1928

За указанный период более 30 агентурных сетей нейтрализовано в различных регионах Украины, разоблачённые сотрудники российской разведки объявлены персонами нон грата, отметили в СБУ.

«Разоблачены более 20 сотрудников российской разведки, которые работали на Украине под видом российских дипломатов», — указано в сообщении.

Кроме того, утверждают в ведомстве, более 250 человек приговорены за это время к разным срокам лишения свободы за преступления против государственной безопасности Украины. В их числе — «лидеры и участники вооружённых формирований», действовавших на Донбассе.

Агентурные сети ФСБ России, утверждают в СБУ, действовали в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Черниговской, Луганской и Херсонской областях, но были обезврежены.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря ФСБ России задержала на территории страны троих агентов украинских спецслужб. Эти люди в том числе готовили теракты в РФ.

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