Москва, 1 января, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, освобождающий от уплаты НДФЛ многодетные семьи при продаже жилья, сообщает ИА REGNUM.

Kakprosto.ru Налоги

При вступлении закона в силу норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года. От уплаты налога будут освобождаться семьи-собственники продаваемого жилья вне зависимости от того, сколько лет оно находилось в их собственности.

Налоговую льгота будет предоставляться родителям, супругу родителя, детям при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий.