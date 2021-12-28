Москва, , 13:16 — REGNUM За 11 месяцев текущего года объем товарооборота между Россией и Китаем уже превысил $130 млрд, продолжает свой рост и по итогам 2021 года достигнет нового рекордного показателя. Об этом 28 декабря заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов в ходе XIII пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

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«Несмотря на объективные противоэпидемические ограничения, практическое сотрудничество активно развивается. Взаимный товарооборот по итогам 11 месяцев уже превысил $130 млрд, продолжает расти, и несомненно по итогам года будет поставлен новый рекорд, и это будет важная веха в продвижении к обозначенному главами России и Китая ориентиру в $200 млрд товарооборота в год», — сказал он.

Кроме этого, Денисов указал на успешное проведение перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества двух стран.

«Скоро стартует новый мегапроект — год физической культуры и спорта, мы тоже к этому активно готовимся», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая поддерживают заявление президента России Владимира Путина о развитии двусторонних отношений.