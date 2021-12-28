Душанбе, , 13:16 — REGNUM Таджикистан получил в январе-ноябре текущего года гуманитарную помощь на сумму около 94,8 миллионов долларов. Об этом сообщает Азия-Плюс со ссылкой на Таможенную службу страны.

Таджикистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это в 2,1 раза больше, чем в соответствующем периоде 2020 года, когда общий размер помощи в денежном выражении составил около 45,2 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

При этом, совокупный вес предоставленной гуманитарной помощи составил свыше 28,5 тысяч тонн, тогда так за аналогичный период прошлого года она весила чуть более 19,2 тысяч тонн. Сообщается, что гуманитарная помощь поступала в Таджикистан из 61 страны мира, что на одну страну больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

«Главным донором Таджикистана, как и в прошлом году, остается Китай, который за 11 месяцев предоставил республике помощь на сумму 35,2 миллионов долларов или 30,7% от общей суммы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди других стран-доноров наибольший удельный вес по стоимости гуманитарной помощи приходился на США — 16,7%, Россию — 10,5%, Индию — 5,7%, Японию — 5,2%, Южную Корею — 4,8%, Турцию — 3,7%, Казахстан — 4,0%, Узбекистан — 3,1%, Нидерланды — 2,2%, Германию — 1,8%, Италию и Бельгию по 1,2%, Швейцарию — 1,0% и другие.