Москва, 28 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Число участников послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию зависит от конкретного момента и решения Роспотребнадзора, заявил 28 декабря журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, это зависит от кривой волны», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года.

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