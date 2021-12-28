Сургутский район, Югра, , 13:15 — REGNUM В Сургутском районе ХМАО в мошенничестве при реализации национального проекта «Образование» подозревается заместителя директора Ульт-Ягунской средней школы.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в школе выданы и использованы сертификаты для учащихся, прошедших обучение по дополнительным общеразвивающим программам. Выяснилось, что дети обучение не проходили, родители, как положено при выдаче данных сертификатов, не были оповещены. Деньги, закреплённые за сертификатами, незаконно выплачены сотрудникам школы.

В отношении замдиректора Ульт-Ягунской средней школы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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