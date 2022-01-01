Барнаул, , 02:12 — REGNUM В 2021 году в Алтайском крае подписали 6632 социальных контракта. В наступившем, 2022 году, работу в этом направлении продолжат, специалисты планируют заключить более восьми тысяч социальных контрактов, сообщает официальный сайт региона.

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В 2021 году больше половины (3421) социальных контрактов заключили по направлению «поиск работы», еще 861 — на развитие предпринимательской деятельности, 685 — на ведение личного подсобного хозяйства.

Так, в Ребрихинском районе сельские жители заключили 95 социальных контрактов на сумму 4 миллиона 750 тысяч рублей, из них 13 соглашений направлены на развитие личного подсобного хозяйства.

Такой социальный контракт подписала и Анастасия Миколаенко, мать троих детей. Она рассказала:

«Я с детства приучена к труду, не боюсь очень трудной и сложной работы, связанной с ведением сельского хозяйства. Поэтому, когда специалист управления рассказала мне про социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства, долго не думала. Подала заявление, и уже через две недели на нашем подворье появилась корова. Теперь у моих детей всегда есть в рационе натуральные молочные и мясные продукты. А у меня — хоть и небольшой, но стабильный доход».

Сегодня в ее хозяйстве четыре коровы и семь телят. Многодетная мама имеет постоянный доход, оформлена в налоговых органах как самозанятая.

Как сообщало ИА REGNUM, основной целью такого соглашения является реализация трудового потенциала малоимущих граждан и дальнейшее преодоление трудной жизненной ситуации за счет увеличения реальных доходов семьи.