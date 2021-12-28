Уфа, , 13:22 — REGNUM Двух бывших работников районной администрации обвинили в использовании поддельных дипломов в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, в 2018—2019 годы фигуранты уголовного дела, которые не имели высшего образования, при трудоустройстве в администрацию района предъявили поддельные дипломы о наличии у них высшего профессионального образования. В материалах дела указано, что на основании этих поддельных документов их приняли на работу, а позже они были переведены на вышестоящие должности, где наличие высшего образования является обязательным условием для назначения.

В сентябре текущего года сотрудники прокуратуры установили факт использования этих поддельных дипломов, после чего обвиняемых уволили.

По данным фактам в отношении экс-начальника управления архитектуры и градостроительной деятельности — главного архитектора администрации Уфимского района и экс-начальника отдела технического сопровождения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительной деятельности администрации Уфимского района были возбуждены два уголовных дела по признакам приобретения, хранения и использования поддельного официального документа.

«Экс-начальник архитектурного управления признал вину в совершенном преступлении, а его бывший коллега в содеянном не сознался», — сообщает пресс-служба.

Материалы дел переданы в суд. Кроме этого, за допущенные нарушения двух сотрудников районной администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.