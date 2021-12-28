Мурманск, 28 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Мурманской области подвели итоги первого сезона любительской ловли краба. По данным регионального правительства, путевки получили более 850 рыбаков.

Крабы

«Выловлено свыше 10 тысяч крабов общим весом более 35 тонн. Это меньше половины от квоты 100 тонн, и мы видим заинтересованность людей и перспективы для развития. Комитет по туризму провёл конкурс грантов, у нас есть победитель, который не является пользователем участка, но к следующему сезону готовит новый, качественный маршрут «Крабовое сафари», — сообщила замгубернатора Ольга Кузнецова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый сезон любительской ловли стартовал 16 августа 2021 года и завершится 31 декабря.