Южно-Сахалинск, 28 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. На Сахалине в 2021 году переработкой водных биоресурсов занимались 182 предприятия, производственные мощности которых достигли возможности переработать 3 млн тонн водных биоресурсов в год. Они делают мороженную, копченую, вяленную, сушеную, деликатесную рыбу, консервы, пресервы, кулинарию и муку кормовую. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Предприятия рыбопереработки Сахалина загружены примерно на 25%.

Алексей Лукашевич ИА REGNUM «Золотая» навага Сахалина

Как уточнил Радченко, в 2020 году на внутреннем рынке Сахалинской области реализовано 28,5 тыс. тонн горбуши, кеты, наваги, камбалы, минтая, трески, сельди, терпуга, красноперки, скумбрии, палтуса, щуки, корюшки, кунджа, мойвы, кальмара, ракообразных, моллюсков и субпродуктов. В центральные районы РФ за год вывезли 213,78 тыс. тонн горбуши, кеты, наваги, сельди тихоокеанской, терпуги, камбалы, минтая в объеме 209,64 тыс. тонн. На экспорт направлено 305,01 тыс. тонн мороженой рыбы — палтуса, камбалы, сельди тихоокеанской, трески, минтая, окуня морского, ракообразных, моллюсков и субпродуктов.