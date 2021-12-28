Казань, 28 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Татарии задержан 23-летний житель Марий Эл, давший признательные показания в убийстве двоих человек. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ, суд рассмотрит ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Убийство

По данным следствия, тела 35-летнего мужчины и неустановленной женщины с признаками насильственной смерти в виде резаных ран шеи были обнаружены в квартире одного из домов по улице Серп и Молот города Казани ночью 27 декабря. Следствием установлено, что подозреваемый и потерпевший проживали на съемной квартире. Незадолго до трагедии мужчины пригласили в гости женщину. В дальнейшем между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый сначала расправился с мужчиной, а затем с пытавшейся убежать из квартиры женщиной.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии 19-летней жительница Тукаевского района признана виновной в покушении на убийство своего несовершеннолетнего друга. Приговором суда ей назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

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