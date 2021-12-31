Москва, 1 января, 2022, 01:00 — ИА Регнум. С 1 января фруктовые вина не из винограда оказались в России вне закона, сообщает ИА REGNUM. Теперь эти напитки должны называться «плодовая алкогольная продукция».

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Согласно ступившим в силу нормам, слово «вино» и производные от него слова и словосочетания запрещается использовать на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода. Такая продукция будет считаться фальсифицированной.

Все остатки фруктовых вин производители должны были распродать до 1 октября 2021 года.

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Вместе с тем фруктовые и ягодные вина существуют в Японии, Китае, Германии, Сербии, Белоруссии и других странах. Их делают из вишни, ежевики, граната, сливы и так далее.

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По мнению экспертов, изменение названия на непонятную для потребителя «плодовую алкогольную продукцию» вынудит многих российских производителей свернуть их производство, а импортеров — прекратить поставки.

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