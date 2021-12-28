Пхеньян, , 13:11 — REGNUM В КНДР обвинили США в причастности к террористическим актам.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье, опубликованной 28 декабря на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, отмечается, что несмотря на то, что США развязала более 200 войн, Вашингтон ведет себя как «судья по делу террора».

«США — террористическое преступное государство, которое без колебания совершило теракты против лиц политических кругов, руководителей правительства и даже глав антиамериканских, самостоятельных и неугодных себе государств», — говорится в статье.

В МИД Северной Кореи также подчеркнули, что факт того, что США называет другие страны «террористическими государствами», можно описать поговоркой «Громче всех кричит «Держи вора» сам вор!».

Напомним, что в декабре США оставили КНДР в списке государств — спонсоров терроризма из-за «проблематичного и вызывающего беспокойство» поведения в ряде сфер. Помимо КНДР, власти США отнесли к числу «государств — спонсоров терроризма» Иран, Сирию и Кубу.