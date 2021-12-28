Верхняя Пышма, Свердловская область, 28 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын традиционно поздравил сотрудников и их близких с Новым годом.

Пресс-служба УГМК Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын

Вопреки прошлогодним ожиданиям, 2021 год оказался таким же сложным, как и 2020-й, но, как отметил глава УГМК, интересным, и несмотря ни на что, компании удалось выполнить все намеченное, люди «достойно его прошли» и за сделанное не стыдно.

«Я горд тем, что мы вместе с вами, вы вместе с нами сделали в прошедшем году! Следующий год будет не менее интересный, может, не менее сложный, не менее трудный, но мы все сможем — потому что мы вместе много лет делаем то, что нам удается профессионально делать. Всех с праздником! С наступающим Новым годом!» — сказал Андрей Козицын.