Москва, 28 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Российские миротворцы смогли выполнить сложную задачу по разведению конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе и успокоить ситуацию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Минобороны России Сергей Шойгу

«Дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь её можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион», — сказал Шойгу.

Он добавил, что ситуация в Нагорном Карабахе продолжает успокаиваться. Министр отметил «огромную заслугу» в этом миротворцев и всех, Кто оказывал медицинскую и гуманитарную помощь.

Шойгу подчеркнул, что ещё год назад в Нагорном Карабахе была очень острая ситуация, которую удалось преодолеть благодаря переговорам, которые провёл президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку, в регион были введены российские миротворцы.