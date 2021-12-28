Шойгу оценил действия миротворцев в Нагорном Карабахе
Москва, 28 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Российские миротворцы смогли выполнить сложную задачу по разведению конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе и успокоить ситуацию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь её можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион», — сказал Шойгу.
Он добавил, что ситуация в Нагорном Карабахе продолжает успокаиваться. Министр отметил «огромную заслугу» в этом миротворцев и всех, Кто оказывал медицинскую и гуманитарную помощь.
Шойгу подчеркнул, что ещё год назад в Нагорном Карабахе была очень острая ситуация, которую удалось преодолеть благодаря переговорам, которые провёл президент РФ Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку, в регион были введены российские миротворцы.