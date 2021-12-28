Бухарест, 28 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Румынии задержали на контрольно-пропускном пункте «Нэдлак» (румынско-венгерская граница) грузовой автомобиль, в кузове которого находились 29 нелегальных мигрантов. Об этом 28 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно официальной информации, указанный грузовик следовал из Турции в Германию с грузом автозапчастей для одной из немецких компаний. На вопрос, каким образом нелегалы проникли в опечатанную фуру, водитель грузовика, турецкий гражданин, ответить не смог.

По предварительным данным, все задержанные лица являются выходцами из Сирии и Ирака. В настоящее время они доставлены в местный центр для размещения беженцев. Ведется следствие.