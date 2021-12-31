Москва, 1 января, 2022, 00:13 — ИА Регнум. С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) за пачку сигарет увеличится на четыре рубля — со 108 до 112 рублей, сообщает ИА REGNUM. Ниже этой цены продавать сигареты нельзя.

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Соответственно повысится и средняя цена за пачку сигарет, по подсчетам экспертов рост составит примерно 5−10 рублей до 145−150 рублей.

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Показатель ЕМЦ рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Так как акцизы вырастут с 1 января на 4%, вырастет и минимальная цена.

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