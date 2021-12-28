Кострома, , 13:56 — REGNUM Сумма затрат на Резиденцию Снегурочки в Костроме за январь — октябрь 2021 года превысила доходы от оказания платных услуг в 4 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете образования и культуры городской администрации.

Костромская Снегурочка Http://gradkostroma.ru

Напомним, проект «Сказочная Кострома — родина Снегурочки» в городе развивает муниципальное учреждение «Возрождение». Главным местом знакомства с волшебницей в городе считается Резиденция, существующая с 2013 года. Кроме Снегурочки в ней работают несколько актёров, исполняющих роли «магистра игры», «почтовой помощницы волшебницы», мастерицы Скоренки и Умника. А также кот по имени Степан Тимофеевич, администраторы и персонал, обеспечивающий функционирование отдела МБУ.

Резиденция зарабатывает деньги за счёт приёма гостей, проведения концертов и праздников. Финансирование осуществляется из средств городского бюджета. Так, в 2019 году на зарплаты актёрам, покупку необходимого инвентаря и другие расходы резиденции город выделил 10,9 млн рублей, в 2020 году — 11, 2 млн рублей, в январе — октябре 2021 года — 9,2 млн рублей. Доходы резиденции за эти периоды составили 3,3 млн рублей, 1,8 млн рублей и 2,2 млн рублей. Вероятно, существенное снижение доходов по сравнению с «допандемийным» периодом связано с введением QR-кодов и ограничениями на проведение массовых мероприятий и экскурсий, принимавшихся в области в 2020 и 2021 годах. Тем не менее расходы резиденции за эти временные промежутки превысили доходы в 3, 6 и 4 раза соответственно.

Чиновники городской администрации не считают это обстоятельство критичным. По их мнению ценность проекта должна оцениваться не с точки зрения получения прибыли, но с позиции вклада в культурную жизнь города.

«В соответствии с уставными документами муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Возрождение» является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Реализуемый учреждением проект «Сказочная Кострома родина Снегурочки» не является коммерческим проектом, созданным исключительно для получения прибыли, и его эффективность может быть оценена с точки зрения вклада в культурную жизнь города, его популярности у населения города и области», — говорится в ответе комитета образования и культуры, подготовленном для ИА REGNUM.

Отметим, что количество посетителей Резиденции в 2021 году практически вернулось к допандемийному уровню. Так, за 10 месяцев 2019 года волшебница приняла 10 тысяч гостей, в 2020 году показатели снизились вдвое. За январь-октябрь 2021 года в гости к Снегурочке пришли уже 9,5 тысячи гостей.

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