Чебоксары, 28 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Чувашии растёт кредитование малого и среднего бизнеса, а также предприятий обрабатывающих производств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Отделения — Национальном банке Чувашии по итогам января — октября 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный экспресс для российского бизнеса

По данным банка, за десять месяцев предпринимателям и юридическим лицам выдано кредитов на 73,4 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем было за аналогичный прошлогодний период.

Чаще всего берут кредиты предприятия обрабатывающего сектора: объём выданных им банковских ссуд увеличился на 1,3% и достиг 26,4 млрд рублей. В 1,4 раза, до 5,8 млрд рублей, увеличилось кредитование по виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».

Что касается предприятий малого и среднего бизнеса, то в январе — октябре 2021 года объём кредитования возрос на 34,9% и составил 40,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам 11 месяцев индекс промышленного производства составил 99,2%, в том числе в обрабатывающих производствах спад составил 1,4%.