Ярославль, 28 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в первом полугодии 2022 года останутся на уровне конца 2021 года. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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Также сохраняются все действующие в регионе компенсации и субсидии. Коммунальные тарифы меняются раз в год, и теперь это случится только с 1 июля 2022 года.

«В разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Важно, что предельный рост совокупной платы за все коммунальные услуги с 1 июля 2022 года не должен превысить 6,5%. В среднем по региону он составит 4,5%. В совокупную плату входит плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами», — рассказала и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Мария Сачкова.

В сообщении ярославского правительства также говорится, что льготные тарифы для населения на 2022 год установлены ниже экономически обоснованных. Разницу ресурсовикам возместят из средств областного бюджета, на эти цели предусмотрено 2,69 млрд рублей. С 1 января 2022 года не будет меняться и плата за вывоз мусора. Жители многоквартирных домов в Ярославской области сейчас платят 95,51 рубля с человека, владельцы частных домов — 108,24 рубля с человека.

В правительстве Ярославской области сочли возможным отметить, что уровень тарифов на электроэнергию в регионе останется самым низким в Центральном федеральном округе. В правительстве области сообщили о порядке получения компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, он индивидуален и зависит о того, какой льготой пользует гражданин. Сейчас в регионе 236 тысяч федеральных и региональных льготников. Так же право на льготный тариф имеют 17 тысяч ярославцев старше 70 лет.

Если расходы на «коммуналку» превышают 22 процента совокупного дохода семьи, то таким семьям назначается субсидия на оплату услуг ЖКХ. Данную помощь получает порядка 21 тысячи ярославских семей. На предоставление субсидий в 2022 году областным правительством заложено в бюджет региона 502 млн рублей.