Петрозаводск, , 13:09 — REGNUM В Республике Карелия за сутки лабораторным путем выявили 204 новых носителя коронавирусной инфекции, что на 13 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 27 декабря сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Пациент Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Среди новых носителей только девять человек прошли один из этапов вакцинации, остальные 195 человек (95,6%) не были вакцинированы. В настоящий момент в ковидных стационарах Карелии получают лечение 709 пациентов, в состоянии средней тяжести — 648 человек, в тяжёлом — 58, и все они невакцинированные.

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных», — уточнил чиновник.

С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 89 698 местных жителей, в том числе 10 878 детей. Выздоровели из них 84 923 человека, в том числе 10 824 ребенка, за последние сутки с больничного были выписаны 219 человек. Также за сутки зарегистрированы три лета исхода от ковида, что на две смерти меньше чем днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1185 человек.

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