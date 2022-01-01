Москва, , 00:03 — REGNUM В России с 1 января вступили в силу новые предельные индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), рассчитанные для каждого региона, сообщает ИА REGNUM.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первом полугодии плата за коммунальные услуги индексироваться не будет, а вот с июля значение индексов для субъектов РФ составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от конкретного региона, плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет примерно на 4%.

Больше всего повысятся платежи в Чечне — на 6,5%. На втором месте — Санкт-Петербург с подорожанием на 6,3%. Далее следуют Крым, Севастополь и Татария, где тарифы подрастут на 6,2%. Для Москвы этот индекс установлен на уровне 6%, для Подмосковья — 4,5%.

Минимальное подорожание ожидается в Свердловской области — на 2,9%, Марий Эл (на 3,2%) и на Чукотке (3,3%).

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