Симферополь, , 13:04 — REGNUM Российская Федерация должна выступить в качестве стороны в процессе по скифскому золоту, об этом на пресс-конференции 28 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скифское золото Крыма

«Отправил письма в министерство иностранных дел и министерство юстиции с обоснованием позиции, чтобы стороной по делу было именно государство, а не крымские музеи», — заявил Аксёнов.

Глава Крыма также заявил, что просит подключиться к этой работе Генеральную прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2,1 тыс. экспонатов были отправлены в 2013 году из крымских музеев в музей Алларда Пирсона в Амстердаме на выставку. После воссоединения России с Крымом свои права на коллекцию, оставшуюся в Амстердаме, заявила Украины. 26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины.