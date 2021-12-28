Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM В Екатеринбурге на год закроют участок улицы Куйбышева. Здесь будут строить автомобильную развязку, сообщили в администрации города.

Церковь на Куйбышева — Хохрякова

Алексей Колчин © ИА REGNUM

Движение транспорта от улицы Куйбышева до Сибирского тракта ограничат с 15 января 2022 года по 31 января 2023-го. В мэрии отметили, что это необходимо для строительства развязки на пересечении переулка Базового с Сибирским трактом и улицей Комсомольской.

Ранее власти Екатеринбурга уже объявляли о строительстве транспортной развязки у концерна «Калина». Отметим, в общей сложности на ремонт дорог в Свердловской области за 2021 год потратили 9,9 млрд рублей.