Минусинск, Красноярский край, , 13:02 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края сотрудник полиции предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции МУ МВД России «Минусинский» завершено.

По данным следствия, 14 марта 2021 года в отдел полиции «Минусинский» обратилась женщина с заявлением о хищении и покушении на хищение денег с её банковских карт.

22 марта страж порядка, не желая искать похитителя, составил потерпевшей объяснение. В нём он указал ложную информацию о дате его получения и обстоятельствах совершения хищения, указывающих об отсутствии покушения на списание денег. Как уточнили в ведомстве, полицейский также хотел скрыть процент нераскрытых преступлений в Минусинке.

Обвиняемый удалил с телефона женщины информацию банка о попытке списания денег с её банковского счёта. Затем сотрудник полиции вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После того, как похитителя денег нашли, страж порядка убеждал его не признавать причастность к совершённому преступлению, апеллируя отсутствием доказательств.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Читайте также: В Якутии сотрудница ГИБДД ответит в суде за превышение полномочий и подлог